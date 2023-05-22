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Происшествия

Жителя Оренбургской области арестовали на два месяца за подготовку терактов в Новотроицке

Фото: телеграм-канал Readovka

Суд арестовал на два месяца мужчину, задержанного за подготовку терактов в городе Новотроицке Оренбургской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда.

Суд удовлетворил ходатайство следственного органа и заключил мужчину 1997 года рождения до 21 июля этого года под стражу, указано в сообщении.

Его подозревают в совершении преступления, предусмотренные частью 1 статьи 30 и частью 1 статьи 205 Уголовного кодекса РФ ("Покушение на преступление", "Содействие террористической деятельности").

Отмечается, что задержанный просил назначит ему домашний арест. Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что сотрудникам ФСБ РФ и МВД РФ удалось задержать 25-летнего мужчину, который планировал устроить серию терактов в Оренбургской области. Уточнялось, что он действовал по указанию украинских спецслужб.

Ему поручили поджечь шкафы релейной защиты и автоматики железнодорожной станции "Новотроицкая" и здание военного комиссариата Орска.

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подготовке терактов в Оренбурге

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