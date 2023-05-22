ФСБ объявила предостережение жителю Уфы, который хотел перейти на сторону ВСУ

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Сотрудники ФСБ вычислили жителя Уфы, который хотел перейти на сторону Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ по региону.

"Сотрудниками УФСБ установлено, что житель Уфы 1985 года рождения в период с сентября 2022 года по настоящее время имел намерение перейти на сторону Вооруженных сил Украины с целью участия в боевых действиях против Российской Федерации", – заявили в ведомстве.

Мужчине вынесли официальное предостережение, что за это он может быть осужден по статье "Государственная измена".

Ранее стало известно, что Киевский районный суд Симферополя арестовал членов задержанной в Крыму группы агентов украинской разведки. Они планировали осуществить серию терактов. Среди задержанных были граждане России, Украины и Болгарии.