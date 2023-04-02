В ДНР сообщили, что двое бывших полицейских Украины отбили атаку ВСУ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Замначальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский рассказал о том, как двое экс-полицейских Украины отбили атаку ВСУ. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Ходаковский отметил, что речь идет о двух бывших сотрудниках ГИБДД, которые вступили в ряды Вооруженных сил РФ после освобождения оккупированных территорий. По его словам, вместе с бывшими полицейскими был тяжелораненый морской пехотинец.

"По докладу командира с места – отбивали атаку стойко, бились до последнего, пока противник не отошел, и только после этого начали эвакуацию", – написал Ходаковский.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили, что российские силы ликвидировали за сутки до 100 украинских боевиков на краснолиманском направлении.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские войска в Артемовске скоро будут вынуждены сдаться из-за плохого снабжения. Он предположил, что значительная часть солдат ВСУ уже могла сложить оружие.

Минобороны РФ показало кадры уничтожения укреплений ВСУ из минометов "Василек"

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