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Украинские войска в Артемовске скоро будут вынуждены сдаться из-за плохого снабжения. Такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Бахмут (украинское название Артемовска. – Прим. ред.) практически пал, поскольку до украинских подразделений в городе невозможно добраться, их не получится пополнить, и они сами по себе. Это означает, что эти войска начнут сдаваться, возможно, значительная часть военных ВСУ уже сложила оружие", – высказался он на своем YouTube-канале.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что войска ВСУ могут оказаться вынуждены уйти за Днепр в случае взятия Авдеевки и Артемовска российскими силами.

По его словам, обстановка в районе населенных пунктов сейчас сложная. Российские войска, считает он, могут пробиться к Днепру, что станет "колоссальным прорывом фронта".

До этого украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что в случае поражения ВСУ в Артемовске международное сообщество и украинский народ начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией. Он считает, что давление при поражении в Артемовске неизбежно.



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