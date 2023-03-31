Эксперт заявил, что попытка прорваться к Азовскому морю обернется для ВСУ катастрофой

Фото: ТАСС/АР Photo/Kostiantyn Liberov

Попытка украинских войск прорваться к Азовскому морю обернется для них катастрофой, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, Киев много об этом говорит, но его ждет военная катастрофа по многим обстоятельствам.

"Это может произойти во время этого контрнаступления, во время нашего наступления в Артемовске. В любом виде сейчас это натянутая до предела струна, которая в любой момент лопнет. И тогда они начнут искать мира с нами. А вот это будет уже непросто", – пояснил Константинов.

Он уверен, что с нынешней властью на Украине никакого формального перемирия быть не должно. По его словам, люди у власти в Киеве и дальше будут служить инструментом Запада.

Ранее издание Asia Times писало, что Украина потеряет Азовское море и большую часть Донбасса, несмотря на усилия Запада. В материале отмечается, что недавно прошла закрытая встреча бывших высокопоставленных военных, сотрудников разведки и других экспертов США, на которой они дали мрачную оценку перспективе победы Киева в конфликте.

Автор статьи считает, что Россия сохранит в своем составе Азовское море и большую часть Донбасса. Кроме того, киевский режим заставят урегулировать конфликт, так как у страны не останется сил и боеприпасов. Уточняется, что у Украины не только заканчивается живая сила, но и падает ее качество, то есть погибают рядовые и офицеры.

Российские военные поразили подразделения ВСУ на купянском направлении 14 марта

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!