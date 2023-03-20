Фото: ТАСС/Николай Тришин

Украина потеряет Азовское море и большую часть Донбасса, несмотря на усилия Запада. Об этом сообщает издание Asia Times.

В материале отмечается, что недавно прошла закрытая встреча бывших высокопоставленных военных, сотрудников разведки и других экспертов США, на которой они дали мрачную оценку перспективе победы Киева в конфликте.

Автор статьи считает, что Россия сохранит в своем составе Азовское море и большую часть Донбасса. Кроме того, киевский режим заставят урегулировать конфликт, так как у страны не останется сил и боеприпасов. Уточняется, что у Украины не только заканчивается живая сила, но и падает ее качество, то есть погибают рядовые и офицеры.

В статье подчеркнули, что гражданская экономика Украины в настоящее время находится в критическом состоянии, так как рабочая сила активно переводится в армию.

По мнению СМИ, Соединенные Штаты катастрофически теряют влияние, недооценивая Россию. Также у Запада нет необходимого количества промышленных мощностей для обеспечения Украины артиллерийскими снарядами.

"Лучшая политика сейчас – это немедленное прекращение огня", – заключили в материале.

Ранее американский военный Ноктис Дрейвен заявил, что западные государства понимают, что не смогут победить Россию на поле боя. Они будут избегать прямого столкновения, провоцируя беспорядки и восстания. Таким образом, считает американский военный, Запад будет пытаться настроить население на смену власти.



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