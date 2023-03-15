Ветеран ВС США сообщил о неспособности Запада победить Россию на фронте

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Западные государства понимают, что не смогут победить Россию на поле боя. Таким мнением поделился американский военный Ноктис Дрейвен, который прокомментировал заявление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Последняя подчеркнула, что цель ее правительства заключается в смене власти в России, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Запад знает, что военное поражение России это не вариант, потому что Запад не может победить Россию на поле боя. Он будет делать то, что делает всегда, – пытаться нападать из тени", – заявил Дрейвен.

Он добавил, что западные государства будут избегать прямого столкновения, провоцируя беспорядки и восстания. Таким образом, считает американский военный, Запад будет пытаться настроить население на смену власти.

Ранее экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер выразил мнение, что ВСУ в скором времени потеряют сотни тысяч бойцов. По его словам, украинская армия не способна "вклиниться" в мощную оборону ВС РФ. Свои слова Риттер объяснил тем, что Украина несет серьезные потери при наступательных действиях.

Российские военные поразили подразделения ВСУ на купянском направлении 14 марта

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