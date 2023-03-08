Экс-разведчик США заявил, что Путин ясно обозначил будущее Украины

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Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что президент России Владимир Путин обозначил контуры безопасности страны в контексте украинского конфликта. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

Экс-разведчик призвал внимательно слушать Путина и заявил, что президент России уже четко обозначил будущее Украины.

"Люди, за безопасность которых он несет ответственность, будут защищены. Те, кто угрожает им, будут отодвинуты на то расстояние, на которое стреляют ракеты противника. На данный момент это 150 километров для систем HIMARS", – заявил Риттер.

По мнению офицера, дальнобойные ракеты, которые США передала на Украину, лишь приведут страну к развалу на части, а не дадут преимущества на поле боя. Он подчеркивает, что Россия находится в состоянии конфликта, и оборонная промышленность страны работает на полную мощность.

Ранее Риттер заявил, что украинские военнослужащие могут выступить против президента страны Владимира Зеленского из-за военных неудач. По его мнению, снарядов украинской армии хватит до лета, а после этого пополнить запасы будет негде, поскольку страны НАТО не смогут продолжить поставки.

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