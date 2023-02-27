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Полный разгром Вооруженных сил Украины произойдет уже осенью этого года. С таким прогнозом выступил американский военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

"Украина не протянет в этом конфликте до конца лета", – заявил он в своем блоге на YouTube.

Риттер заявляет, что по его прогнозам, ВСУ истощат запасы боеприпасов уже к середине лета. Он подчеркивает, что сторона, которая лишится снарядов в артиллерийской войне, однозначно проиграет.

Таким образом, считает эксперт, полный разгром ВСУ и пленение оставшихся украинских солдат произойдет уже к октябрю 2023 года.

Ранее Риттер заявил о "восхитительном терпении" президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что Вашингтон провоцирует Москву с 2008 года, в то время как российский лидер не поддается на провокации.

До этого экс-разведчик предсказал, что после выхода из украинского конфликта Россия станет одной из сильнейших стран мира. Он считает, что страны Запада совершили ошибку, вступив в конфликт с РФ.

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