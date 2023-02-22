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Поражение Украины в конфликте с Россией уже можно считать неизбежным вопреки оптимистическим заверениям Запада, заявил американский военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Об этом сообщает Mysl Polska.

"Все кончено. Независимо от заявлений на Западе по поводу России, все уже знают, что Украина побеждена", – сказал эксперт.

Он полагает, что активно использующий артиллерию Киев истощит свои запасы уже к лету. При этом НАТО физически не сможет их восполнить. Риттер добавил, что даже Варшава, которая постоянно призывает увеличить поставки оружия на Украину, перестала верить в поражение России.

"Россия, на которую Польша указывает пальцем и высмеивает, скоро будет стоять у польских границ и смотреть на нее в бинокль", – уверен он.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили большую часть техники, предоставленной странами НАТО Украине. Также сообщалось, что киевскому режиму было передано 9 800 ракет для реактивной системы залпового огня, 609 тысяч противотанковых выстрелов и 1 206 000 снарядов.



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