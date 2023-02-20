В СВР заявили об уничтожении большей части техники, предоставленной НАТО Киеву

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России уничтожили большую часть техники, предоставленной странами НАТО Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу внешней разведки РФ.

"Служба внешней разведки <...> располагает сведениями о том, что в период агрессии против России с декабря 2021 года страны НАТО передали ВСУ 1 170 комплексов ПВО, 440 танков, 1 510 БМП, 655 артиллерийских систем", – сообщили в ведомстве.

Также сообщается, что киевскому режиму было передано 9 800 ракет для реактивной системы залпового огня, 609 тысяч противотанковых выстрелов и 1 206 000 снарядов.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные продолжают методично уничтожать оружие и боевую технику, которые Запад поставляет Украине.

По словам Шойгу, оружие уничтожается в процессе доставки Киеву и на поле боевых действий.

Кроме того, министр обороны сообщал, что более 6,5 тысячи военных потеряла Украина за январь. Также киевский режим лишился 26 самолетов и 7 вертолетов, 208 беспилотников, 341 танка и других бронированных машин, 40 боевых машин реактивных систем залпового огня.



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