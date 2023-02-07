Шойгу заявил, что Киев потерял свыше 6,5 тыс солдат за январь

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Более 6,5 тысячи военных потеряла Украина за январь. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.

По его словам, Киев лишился 26 самолетов и семи вертолетов, а также 208 беспилотников, 341 танка и других бронированных машин, 40 боевых машин реактивных систем залпового огня.

"Группировки российских войск продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику – как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях", – сказал Шойгу.

Глава Минобороны добавил, что Украина терпит значительные потери, несмотря на беспрецедентную военную помощь Запада.

Ранее издание The Washington Post написало, что примерно половина представителей Республиканской партии в конгрессе США выступили за передачу части территории Украины в пользу России ради прекращения конфликта.

При этом более половины республиканцев уверены, что Вашингтон делает слишком много для Киева. Они якобы выступают против предоставления оружия Украине.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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