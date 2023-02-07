Швейцария может отказаться от нейтралитета в вопросе поставок оружия Киеву – СМИ

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Швейцария может отказаться от нейтралитета в вопросе поставок оружия Киеву из-за серьезного давления западных стран, сообщает Reuters.

"Мы хотим быть нейтральными, но мы часть западного мира", – сказал лидер правоцентристской Свободной демократической партии страны Тьерри Буркарт.

Недавно Буркарт предложил правительству реэкспортировать оружие в страны с демократическими ценностями, как и у Швейцарии. В свою очередь комитет по политике безопасности национального совета одобрил в конце января предложенную инициативу.

С 1815 года Швейцария является нейтральной страной. Этот статус закрепили официально в 1907 году. В связи с этим Швейцария не может напрямую и косвенно высылать оружие. Также для отправки оружия Украине и России существует отдельное эмбарго.

"У нас не должно быть право вето, чтобы мешать другим помогать Украине. Если мы это сделаем, мы поддержим Россию, а это не является нейтральной позицией", – заявил Буркарт.

Под давлением других стран Швейцария оказалась после отклонения запросов Германии и Дании. Берлин планировал передать Киеву снаряды для БМП Marder, а Копенгаген – 20 швейцарских БМП Piranha III.

Депутат от партии "зеленых" Марионна Шлаттер назвала разрешение поставки оружия Киеву хождением по "скользкому пути".

В Швейцарской народной партии мнения депутатов разнятся. Депутат Давид Цубербюлер заявил, что, разрешая отправку оружия Киеву, Швейцария разрушает основу мира и процветания. Другой представитель партии Вернер Зальцманн больше обеспокоен ущербом оборонной промышленности страны, которая за пересмотр закона о реэкспорте оружия.

Ранее представитель швейцарского МИД Пьер-Ален Эльчингер заявил, что Швейцария не будет обсуждать с Россией разработку новой стратегии по отношениям между двумя странами.

Эльчингер отметил, что стратегия основана только на интересах и приоритетах Швейцарии и не требует привлечения к работе других государств.



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