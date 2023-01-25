Швейцария присоединилась к девятому пакету санкций ЕС против России

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Правительство Швейцарии сообщило, что страна присоединилась к антироссийским санкционным мерам, которые ранее были утверждены Евросоюзом в рамках девятого пакета. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте ведомства.

"Федеральный совет утвердил новые меры в отношении России, переняв те из них, которые недавно были одобрены Европейским союзом в рамках девятого пакета санкций", – отмечается в материале.

В начале января стало известно, что Евросоюз начал активнее разрабатывать десятый пакет санкций против России. Предполагается, что в него может войти ограничение на поставки бриллиантов из РФ, которые, по некоторым оценкам, приносят российскому бюджету 4,5 миллиарда евро.

Позже сообщалось, что Польша и Литва предлагают включить в новый список рестрикций ядерный сектор. Также, по мнению руководств этих стран, должен быть расширен перечень российских банков, которые не могут пользоваться системой SWIFT.

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