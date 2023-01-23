ЕС может ужесточить санкции в отношении производства российских беспилотников

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Евросоюз может принять десятый пакет антироссийских санкций уже в феврале. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, новые ограничительные меры могут вновь затронуть российские СМИ и банки, а также военно-промышленный комплекс страны, в частности производство БПЛА и товаров двойного назначения.

Кроме того, очередные меры давления планируется принять в отношении Белоруссии за "оказание постоянной поддержки России".

В начале января стало известно, что Евросоюз начал активнее разрабатывать десятый пакет санкций против России. Предполагается, что в него может войти ограничение на поставки бриллиантов из РФ, которые, по некоторым оценкам, приносят российскому бюджету 4,5 миллиарда евро.

Позже сообщалось, что Польша и Литва предлагают включить в новый список рестрикций ядерный сектор. Также, по мнению руководств этих стран, должен быть расширен перечень российских банков, которые не могут пользоваться системой SWIFT.



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