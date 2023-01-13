Польша и Литва хотят включить в 10-й пакет антироссийских санкций ядерный сектор – СМИ

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Власти Польши и Литвы предлагают расширить антироссийские санкции ЕС, включив в 10-й пакет рестрикций ядерный сектор. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники в этих государствах.

Также, по их данным, Варшава и Вильнюс предлагают расширить санкции в отношении российских средств массовой информации и банков, отключив еще несколько кредитных организаций от системы SWIFT.

"Все труднее добиться необходимого единодушия в ЕС для новых санкций. Тем не менее мы предложим новый амбициозный пакет", – заявил один из источников.

Он отметил, что 10-й санкционный пакет должен быть принят к годовщине начала специальной военной операции – 24 февраля 2023 года.

По словам украинского дипломата, пожелавшего остаться анонимным, новые европейские санкции могут затронуть госкорпорацию "Росатом". Целью введения таких ограничений является сворачивание сотрудничества Евросоюза с российской ядерной отраслью.

Ранее посол Польши в ЕС Анджей Садось заявил, что Евросоюз начал активнее разрабатывать 10-й пакет санкций против России. Точных деталей о предстоящих мерах пока нет, однако предполагается, что новый пакет может ограничить поставки бриллиантов из РФ, которые, по некоторым оценкам, приносят российскому бюджету 4,5 миллиарда евро.

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