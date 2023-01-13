Россия планирует возобновить поставки электроэнергии в Европу – СМИ

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"Системный оператор", диспетчер энергосистемы в РФ, хочет возобновить поставки электроэнергии в Европу. Это может быть отражено в программе развития энергосистем России на 2023–2028 годы. Об этом со ссылкой на документ сообщает "Коммерсант".

Поставки были заморожены весной 2022 года в связи с тем, что санкции против РФ, введенные после начала специальной военной операции на территории Украины, сделали денежные расчеты невозможными.

В документе предполагаемый экспорт электроэнергии в Латвию в 2023 году составляет четыре миллиарда киловатт-часов, а объем поставок в Литву и Эстонию – 2,4 миллиарда киловатт-часов.

При этом общий экспорт электроэнергии из РФ за год составляет 12,9 миллиарда киловатт-часов, половина продаж может быть обеспечена поставками в страны Евросоюза. В "Системном операторе" предполагают, что Финляндия до 2028 года должна закупить 24 миллиарда киловатт-часов.

При этом ведомство отмечает, что надеяться на страны Балтии в этом вопросе не стоит. Это объясняется их намерением выйти из энергокольца с Россией и Белоруссией.

Ранее стало известно, что биржевые цены на электроэнергию в ряде частей России в декабре 2022 года достигали исторического максимума в 1 800 рублей за мегаватт. Такие показатели зафиксированы в европейской части страны и на Урале.

По информации "Системного оператора", пиковые значения цены уже пройдены, в настоящее время наблюдается их снижение.

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