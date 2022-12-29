Биржевые цены на электричество в России в декабре достигли исторического максимума

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Биржевые цены на электроэнергию в ряде частей России в моменте достигали исторического максимума в 1 800 рублей за мегаватт. Об этом сообщает газета Коммерсант.

Согласно материалам издания, цена в 1 800 рублей за мегаватт была достигнута в европейской части страны и на Урале. Отмечается, что подобное резкое подорожание было вызвано тем, что некоторые блоки АЭС "Росатома" были выведены на плановые и неплановые ремонты.

В диспетчере энергосистемы, "Системном операторе" заявили, что плановые ремонты зимой чаще всего проводятся на 2–3 блоках АЭС.

"Нехарактерное наложение краткосрочных неплановых ремонтов в текущем декабре наблюдалось достаточно короткий период, максимум которых пришелся на 22–24 декабря", – заявили в компании.

Пиковые значения цены уже пройдены и на данный момент наблюдается их снижение, указывается в статье.

В России с 1 декабря проиндексировали тарифы за услуги ЖКХ. Рост цен составил в среднем 9%, следующую индексацию планируют провести 1 июля 2024 года.

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