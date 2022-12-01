Тарифы на коммунальные услуги в РФ проиндексированы с 1 декабря

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В России с 1 декабря будут проиндексированы тарифы за услуги ЖКХ. В большинстве регионов рост составит в среднем 9%. Следующая индексация коммунальных тарифов запланирована на 1 июля 2024 года.

По данным ТАСС, на Чукотке цены на ЖКУ поднимут примерно на 8,8%, в Тульской области – на 8,4%, в Воронежской и Новгородской областях – на 8%. На Сахалине рост тарифов за услуги ЖКХ составит не более 5,5%, а в Мурманской области – около 6,3%.

Как рассказал замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько, индексация продиктована необходимостью своевременного финансирования операционной деятельности для перебойного предоставления ЖКУ. Он напомнил, что изменения тарифов не могут превышать инфляцию.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко назвал перенос индексации тарифов на декабрь вынужденной мерой. По его словам, она в том числе необходима для запуска масштабной программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее сообщалось, что Министерство строительства и ЖКХ предложило установить запрет для управляющих компаний на сбор средств на капремонт. В ведомстве пояснили, что организации нередко нанимают рабочих по завышенным ценам или переводят деньги подставным фирмам.



Тарифы на услуги ЖКХ вырастут с 1 декабря

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!