Аналитик назвала последствия внепланового роста тарифов ЖКХ

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Аналитик института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Елена Киселева рассказала, на что повлияет повешение тарифов с 1 декабря текущего года на газ, электричество, холодную и горячую воду, водоотведение, отопление, вывоз твердых коммунальных отходов. Об этом сообщает агентство "Прайм".

По ее словам, такая мера обусловлена резким ростом издержек коммунальщиков. Так, с начала года подорожали стройматериалы, металлоконструкции, топливо, оборудование. При этом сфере ЖКХ необходимо в бесперебойном режиме снабжать население теплом и водой, поддерживать инфраструктуру и другое.

"Однако возможности субсидирования компаний ЖКХ из региональных бюджетов сейчас ограничены, поэтому вся надежда на платежеспособную часть населения, которая продолжает исправно оплачивать счета за ЖКУ", – рассказала Киселева.

Аналитик отметила, что подорожание стоимости услуг ЖКУ в бюджете россиян обернется уменьшением потребительского спроса, который мог бы поддержать экономический рост в РФ.

В конце сентября правительство РФ перенесло индексацию тарифов ЖКЖ для населения с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. В кабмине это решение объяснили необходимостью обеспечения бесперебойной работы инфраструктуры ЖКХ по всей стране и предоставления качественных услуг для населения. При этом там заверили, что после этого тарифы не будут повышаться вплоть до 1 июля 2024 года.



С 1 декабря в России вырастут тарифы ЖКХ

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