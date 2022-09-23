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Москва 24

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Общество

23 сентября, 19:35

Правительство перенесло индексацию тарифов ЖКУ на 1 декабря 2022 года

обществоЖКХ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Правительство перенесло индексацию тарифов ЖКУ для населения с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития РФ.

По данным министерства, следующая индексация произойдет лишь 1 июля 2024 года. При этом сроки решили сдвинуть из-за необходимости обеспечения бесперебойной работы инфраструктуры ЖКХ по всей стране и предоставления качественных услуг для населения. Индексация также необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов.

Так, изменится стоимость холодной и горячей воды, электроэнергии, тепла, газа и твердых коммунальных отходов. При этом уровень индексации не превысит 9%. Средний ежемесячный платеж на семью из трех человек вырастет на 324 рубля, в 2024 году – на 248 рублей, в 2025 году – на 221 рубль.

Окончательное решение об уровне индексации будет принимать правительство субъекта России. Соблюдение предельных индексов и недопущения необоснованного роста тарифов проконтролирует ФАС.

Ранее в Росстате заявили, что за первый квартал 2022 года долги россиян по ЖКУ выросли на 7,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма долга россиян составила 804,5 миллиарда рублей, отметили в ведомстве. Долги жителей перед ресурсоснабжающими организациями выросли на 11%, перед управляющими компаниями – на 3%.

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