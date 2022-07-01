В Госдуме объяснили рост стоимости ЖКУ в России

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Увеличение цен на жилищно-коммунальные услуги в России связано с продолжающимся ростом стоимости материалов, энергоресурсов и обслуживания. Об этом сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлану Разворотневу.
Она подчеркнула, что вопрос с ЖКХ требует как минимум индексации. Однако, отметила Разворотнева, одномоментного повышения цен делать не нужно.
"Следует проводить аудит с определенными организациями, а по итогам принимать решение. Возможно, предприятию надо провести модернизацию, чтобы остановить рост тарифов и стать эффективнее", – предположила депутат.
Разворотнева рассказала, что в одном городе могут быть две теплоснабжающие компании с разными тарифами. Она пояснила, что цены рассчитываются исходя из множества параметров, в том числе содержание внутренней инфраструктуры.
Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский рассказал, что тарифы на услуги ЖКХ вырастут с 1 июля в среднем на 4%. Больше всего цены увеличатся в Чечне (6,54%), Санкт-Петербурге (6,3%), Севастополе, Крыму и Татарстане (6,2%), а также в Москве, Дагестане и Якутии (6%). При этом в Пензенской области стоимость тарифов услуг ЖКХ увеличится лишь на 3,4%.
В Москве повысят тарифы на ЖКУ с 1 июля
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