Москвичам рассказали, что делать, если три месяца не передавались показания счетчиков воды

Фото: Москва 24/Роман Балаев
При отсутствии в течение трех месяцев переданных показаний счетчика сведения о количестве потребляемой воды будут рассчитаны по среднемесячным показаниям, сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства.
Показания будут взяты из квитанций за прошлые месяцы, после чего будет определен объем потребления воды за последнее полугодие и рассчитано среднее значение. Такой объем будут указывать в квитанции в течение трех месяцев.
Кроме того, управляющая компания начнет рассчитывать сведения о потреблении воды по нормативам в случае их отсутствия через три месяца, а у гражданина не будет возможности передавать показания дистанционно.
"Так будет до тех пор, пока вы не вызовете представителя управляющей компании для составления акта контрольного съема показаний", – отметили в департаменте.
Для возможности снова подавать показания дистанционным способом гражданин должен обратиться в управляющую компанию, написать заявление для возобновления расчетов по показаниям счетчиков. Уточняется, что сотрудники УК в течение 10 рабочих дней проверят исправность прибора учета и снимут текущие показания, после чего будут выданы подтверждающие проверку документы.
После передачи акта съема контрольных показаний счетчиков в МФЦ гражданин вновь сможет передавать показания счетчика в личном кабинете на mos.ru.
Руководитель департамента Вячеслав Торсунов напомнил, что снимать и передавать показания счетчиков нужно каждый месяц с 15-го числа текущего месяца по 3-е число следующего.
"В столице создано множество удобных сервисов для передачи показаний приборов учета воды. Горожане могут воспользоваться мобильным приложением "Госуслуги Москвы" или сайтом mos.ru. Отправить данные с помощью чат-бота АО "Мосводоканал", – добавил он.
Кроме того, передать показания можно с помощью СМС-сервиса 7377 или продиктовать их по номеру +7 (495) 539-25-25.
Ранее сообщалось, что россиянам могут предоставить рассрочку на оплату установки приборов учета жилищно-коммунальных ресурсов. Речь идет о счетчиках горячей и холодной воды, тепла и электричества в квартирах. Право определять особенности такой рассрочки получит кабмин.
Кроме этого, правительство России намерено поменять порядок начисления штрафов за несвоевременную оплату ЖКУ для граждан и УК, а также за не вовремя проведенную проверку вышедших из срока годности счетчиков.
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