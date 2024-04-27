Correo Brasiliense: полиция Бразилии проверяет информацию о бомбе в посольстве РФ

Фото: ТАСС/посольство РФ в Бразилии

Полиция Бразилиа организовала проверку после сообщений о возможно заложенной бомбе в посольстве РФ в Бразилии. Об этом сообщает издание Correo Brasiliense.

По информации журналистов, правоохранители направили к зданию дипмиссии специализированные команды. На месте также находятся пожарные. Проверка началась после иностранного звонка российским дипломатам, подчеркнули в СМИ.

Ранее сообщалось, что неизвестные две ночи подряд бросали бутылки с зажигательной смесью на территорию посольства России в Вильнюсе. Инциденты зафиксировали камеры видеонаблюдения, а также полицейские, которые постоянно дежурят у здания диппредставительства.

До этого правоохранители задержали злоумышленника, который бросил две бутылки с зажигательной смесью на территорию российского посольства в Кишиневе. После задержания провокатора участок возобновил работу.