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25 апреля, 09:53

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ФСБ: в Твери задержаны "лжеминеры", клавшие муляжи бомб под мосты

В Твери задержаны "лжеминеры", клавшие муляжи бомб под мосты

Фото: 123RF/grigorenko

ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом при силовой поддержке Росгвардии пресекла противоправную деятельность группы лиц, совершившей заведомо ложное сообщение об акте терроризма в Твери, сообщает ТАСС.

Задержаны два сотрудника частной организации по транспортной безопасности, которые прятали под мостами муляжи взрывных устройств.

В частности, они изготовили и разместили в Твери под опорами двух автомобильных мостов через реку Тверцу три муляжа самодельных взрывных устройств, после чего по телефону сообщили о готовящемся теракте.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье "Совершение заведомо ложного сообщения об акте терроризма". Задержанным предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее ФСБ задержала студентку одного из вузов ЛНР, которая подозревается в шпионаже в интересах ВСУ. По данным силовиков, она передала Киеву сведения о местоположении российских войск с помощью украинских каналов в мессенджере Telegram. Возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена".

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