17 марта, 13:06Политика
В Кишиневе задержали мужчину, бросившего бутылки во двор посольства России
Фото: телеграм-канал Daily Storm
Правоохранители задержали злоумышленника, который бросил две бутылки с зажигательной смесью на территорию российского посольства в Кишиневе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря диппредставительства Анатолия Лошакова.
С его слов, после задержания провокатора участок возобновил работу.
Ранее сообщалось, что генконсульство РФ в Бресте, где проходит голосование на выборах президента, получило угрозу о минировании. Как уточнил российский диппредставитель в Белоруссии Борис Грызлов, предупреждение оказалось ложным.
Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.
В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
Начался последний день голосования на выборах президента в Москве
Читайте также
- Жительница Татарстана в 103 года проголосовала на выборах президента РФ
- Участки для голосования на выборах президента РФ открылись в Туркмении