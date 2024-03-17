В Кишиневе задержали мужчину, бросившего бутылки во двор посольства России

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Правоохранители задержали злоумышленника, который бросил две бутылки с зажигательной смесью на территорию российского посольства в Кишиневе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря диппредставительства Анатолия Лошакова.

С его слов, после задержания провокатора участок возобновил работу.

Ранее сообщалось, что генконсульство РФ в Бресте, где проходит голосование на выборах президента, получило угрозу о минировании. Как уточнил российский диппредставитель в Белоруссии Борис Грызлов, предупреждение оказалось ложным.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Начался последний день голосования на выборах президента в Москве