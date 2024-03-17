Участки для голосования на выборах президента РФ открылись в Туркмении

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В Ашхабаде в 08:00 по местному времени (06:00 по Москве) открылся участок для голосования на выборах президента РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель пресс-службы российского посольства поделился, что еще четыре избирательных участка заработали в других крупнейших городах Туркмении – Дашогузе, Мары, Туркменабаде, Туркменбаши. Там усилили меры безопасности, уточнил он.

Со слов представителя посольства, голосование началось в штатном режиме. В Ашхабаде избиратели собрались у участка за 20 минут до открытия, он находится на территории Русского дома. По данным агентства, к моменту начала работы участка у входа стояли около 40 человек.

В посольстве РФ в Ашхабаде уточнили, что сейчас на консульском учете в стране состоят десятки тысяч человек.

Ранее стало известно, что явка в ходе дистанционного электронного голосования на федеральной платформе составила 90%. На 00:00 по московскому времени 17 марта избирателям в 28 регионах, подавшим заявки на участие в ДЭГ, выдали 4 288 451 бюллетень.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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