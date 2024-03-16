В Москве пресекли провокацию на избирательном участке благодаря мерам защиты

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В столице была предотвращена провокация на избирательном участке благодаря усиленным мерам защиты. Об этом сообщил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Дмитрий Реут.

По его словам, на северо-востоке Москвы мужчина пришел на избирательный участок с сумкой, которую попросили открыть для досмотра. Однако предъявлять ее злоумышленник не стал, поэтому оставил у входа, и дальше прошел без сумки. Проголосовав, гражданин ушел и вернулся к тому же участку через 30 минут.

"Он увидел, что по-прежнему внимательно проверяют вещи на досмотре. Он достал банку с зеленкой и вылил на входную дверь школы", – уточнил Реут.

Сейчас, как он утверждает, мужчина разыскивается.

Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что люди, совершающие противоправные действия на избирательных участках, понесут серьезное наказание, которое может быть расценено исходя из последствий и умысла как диверсия или теракт.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Новости часа: первые результаты выборов ожидаются после 21:00 17 марта