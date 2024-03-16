Указания портить бюллетени шли с Украины и из стран Европы – Памфилова

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Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК РФ) Элла Памфилова заявила, что указания тем, кто портил бюллетени разным жидкостями, шли с Украины и из некоторых стран Европы. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Памфилова заявила, что около 214 бюллетеней оказалось безвозвратно испорчено во время попыток поджога и порчи ящиков на избирательных участках. Она также заявила, что злоумышленники пытались поджечь и залить жидкостями ящики в 20 субъектах на 29 участках РФ.

До этого женщина на одном из избирательных участков в Москве вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. Возбуждено уголовное дело. В прокуратуре заявили, что за подобное нарушение грозит до пяти лет заключения.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.