В Москве возбудили дело после попытки помешать выборам президента РФ

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Следователи завели еще одно уголовное дело после того, как на одном из избирательных участков на юго-востоке столицы женщина подожгла с помощью легковоспламеняющейся жидкости кабинку для голосования. Об этом сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по Москве.

В результате, как сообщили в пресс-службе СК РФ, женщину задержали и доставили в отделение для проведения следственных мероприятий. Дело было возбуждено по статье 141 УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий").

Сейчас следователи проводят допрос свидетелей происшествия, а также смотрят записи с камер видеонаблюдения для того, чтобы восстановить полную картину инцидента.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова назвала "подонками" тех, кто заливает избирательные урны жидкостями, а также пригрозила им лишением свободы до 5 лет. Она уточнила, что все нападавшие на избирательные участки задержаны. По ее словам, многие задержанные признались, что совершали данные правонарушения за деньги и не знали об ответственности.

До этого стало известно, что женщина на одном из избирательных участков в Москве вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. Подозреваемую должны были доставить в подразделение СК, где правоохранители приступят к ее допросу.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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