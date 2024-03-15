Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Председатель российского Центризбиркома РФ Элла Памфилова назвала "подонками" тех, кто заливает избирательные урны жидкостями, а также пригрозила им лишением свободы до 5 лет. Об этом пишет ТАСС.

"Послушайте внимательно, для всех. Это 141-я статья Уголовного кодекса, воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работы комиссий", – подчеркнула она.

По ее данным, все нападавшие на избирательные участки задержаны, то же самое будет с теми, кто попытается совершить нечто подобное. Следственный комитет возбуждает уголовные дела.

Памфилова отметила, что многие задержанные признались, что совершали данные правонарушения за деньги и не знали об ответственности. По ее мнению, это "чистосердечное признание в своем фиаско".

Комментируя случай с поджогом УИК в Санкт-Петербурге, она сказала, что избиркомы предупреждены о том, что они должны быть более бдительными к приходящим "с разными пузырями".

Ранее сообщалось, что женщина на одном из избирательных участков в Москве вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. Подозреваемую должны были доставить в подразделение СК, где правоохранители приступят к ее допросу.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Явка на выборы в России составила почти 9%