Жительница Татарстана в 103 года проголосовала на выборах президента РФ

Фото: телеграм-канал "ЦИК Татарстана"

Самая пожилая жительница Альметьевска, которой 7 марта исполнилось 103 года, проголосовала на выборах президента РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление администрации Альметьевского района Татарстана.

Отмечается, что Людмила Даниловна 22 августа 1941 года была мобилизована на Дальневосточную границу, чтобы защищать ее от нападений. За отвагу и преданность Родине она была удостоена множества высоких наград.

Ранее стало известно, что явка избирателей на выборах президента России в целом по стране с учетом электронного голосования составляет 51,77% на 16:20 по московскому времени.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.