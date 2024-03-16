Явка на выборах президента РФ с учетом ДЭГ составляет 51,77%

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство "Москва"

Явка избирателей на выборах президента России в целом по стране с учетом электронного голосования составляет 51,77% на 16:20 по московскому времени. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев, передает ТАСС.

Ранее заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в столице Александр Асафов рассказал, что к текущему моменту никаких нарушений на избирательных участках обнаружено не было.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.