16 марта, 16:59Политика
Явка на выборах президента РФ с учетом ДЭГ составляет 51,77%
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство "Москва"
Явка избирателей на выборах президента России в целом по стране с учетом электронного голосования составляет 51,77% на 16:20 по московскому времени. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев, передает ТАСС.
Ранее заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в столице Александр Асафов рассказал, что к текущему моменту никаких нарушений на избирательных участках обнаружено не было.
Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.
В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
Читайте также
- Более 80% записавшихся проголосовали онлайн на выборах президента РФ
- Число безвозвратно испорченных бюллетеней составило 214 – Памфилова