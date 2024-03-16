Более 80% записавшихся проголосовали онлайн на выборах президента РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Через федеральную платформу дистанционно свой голос уже отдали 83% записавшихся, однако Центризбирком прогнозирует явку в 90%. Об этом заявил зампредседателя комиссии Николай Булаев.

"Это очень высокая явка, но мы ожидаем, процентов девяносто проголосуют на федеральной платформе", – заявил зампред комиссии.

Вместе с тем руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в столице в 2024 году Вадим Ковалев сообщил, что процесс голосования на выборах президента РФ в Москве осуществляется в штатном режиме и без нарушений. Он поблагодарил наблюдателей за работу, а также отметил эффективность системы "Мобильный избиратель".

По данным на утро 16 марта, более 3,1 миллиона человек проголосовали в Москве на выборах. За прошедшую ночь избирательное право реализовали более 150 тысяч человек.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Москвич проголосовал онлайн на выборах президента из Тверской области