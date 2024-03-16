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16 марта, 08:02

Политика

Начался второй день голосования на выборах президента РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В субботу, 16 марта, в России начался второй день голосования на выборах президента страны. Голосование стартовало 15 марта и завершится в воскресенье, 17 марта.

Проголосовать на выборах президента России можно в очном и электронном форматах. Голосование с помощью бюллетеня доступно на избирательных участках, отдать свой голос электронно можно через систему ДЭГ, терминалы электронного голосования на участках, а также на портале mos.ru. Последний вариант доступен москвичам с полной учетной записью.

В первый день голосования электронного проголосовали в Москве более 2,5 миллиона человек. Избирателям в регионам, которые заранее подали заявки на участие в ДЭГ, выдали более 3,5 миллиона бюллетеня.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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