Более 2,5 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента РФ электронно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Учаева

Более 2,5 миллиона человек приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента РФ почти за 15 часов. Об этом сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году.

Всего было выдано 2 500 189 бюллетеней, получено – 2 484 900. Между тем всего свыше 3,5 миллиона человек приняли участие в ДЭГ на федеральной платформе в первый день выборов президента РФ.

По данным на 22:28 по московскому времени, избирателям в 28 регионах, ранее подавшим заявки на участие в ДЭГ, выдали уже 3 500 331 бюллетень. Явка по ДЭГ на федеральной платформе составила 73%. Всего голосовать через платформу собираются 4,76 миллиона человек.

Ранее заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в Москве Александр Асафов заявил, что в столице отмечена беспрецедентно высокая явка после первого дня голосования.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Общая явка на выборах президента РФ составила 36,09%