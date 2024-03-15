В Москве зафиксирована беспрецедентная активность после первого дня выборов в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Беспрецедентно высокая явка отмечена в столице после первого дня голосования. Об этом заявил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в Москве Александр Асафов.

По его словам, в столичном регионе около 3 миллионов человек проголосовали на выборах президента РФ. Он отметил, что если на выборах мэра в Москве проголосовали примерно 1,5 миллиона человек и 1,8 миллиона – на выборах депутатов Госдумы, то на сегодняшний день эта цифра почти вдвое превышает показатели прошлых электоральных циклов.

"Люди оценивают важность личного участия. Мы видели по камерам, и коллеги, которые ездили на участки, видели очереди на участках. Также видели наплыв голосов в дистанционном электронном голосовании, которое распределило пиковую нагрузку благодаря штатному алгоритму электронной очереди", – уточнил Асафов.

Кроме того, он также рассказал, что все DDoS-атаки, направленные на вмешательство в процесс голосования через систему ДЭГ в столице на выборах президента РФ, были отражены. Он объяснил, что система ДЭГ была готова к такому развитию событий благодаря тестированию, которое проводилось с участием неравнодушных москвичей.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила, что почти 3 миллиона человек проголосовали в Москве в первый день голосования на выборах президента РФ. По ее словам, это беспрецедентно высокая явка.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Более 2 млн москвичей получили электронные бюллетени на выборах президента РФ 15 марта