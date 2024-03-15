В первый день выборов в Москве проголосовали порядка 3 млн человек – МГИК

Фото: Василий Кузьмиченок

Почти 3 миллиона человек проголосовали в Москве в первый день голосования на выборах президента РФ. Об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

По ее словам, всего было выдано 2 976 987 бюллетеней, электронно свой голос отдали 2 381 139 избирателей, на бумаге проголосовали 595 848 избирателей. Кириллова подчеркнула, что жители столицы проявили высокую сознательность.

"Мы говорим о беспрецедентно высокой явке в первый день голосования", – добавила она.

Ранее международные наблюдатели в Москве отметили организацию голосования на выборах президента РФ и заявили, что все прошло на высоком уровне.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Явка на выборах президента России превысила 25% 15 марта