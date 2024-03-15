Международные наблюдатели рассказали, как проходят выборы президента РФ

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Международные наблюдатели в Москве отметили организацию голосования на выборах президента РФ и заявили, что все прошло на высоком уровне.

"Спокойная рабочая обстановка. Это говорит о том, что нет никакой напряженности, и уверен, что россияне сделают правильный выбор", – сообщил член Совета Нацсобрания Белоруссии Сергей Аниховский, ознакомившись с работой комиссии и с порядком голосования.

В свою очередь, международный наблюдатель от Киргизии Алишер Эрбаев, который приехал вместе с коллегами от Организации Договора о коллективной безопасности, подчеркнул, что следил за выполнением военными российской армии гражданского долга. Однако, по его словам, никаких нарушений он не обнаружил.

"Ознакомились, как организован процесс, соответствует ли он избирательному законодательству РФ и конституционным нормам", – заключил он.

При этом наблюдатели Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) также посетили три избирательных участка в Москве и заметили, что россияне активно проявляют гражданскую позицию, участвуя в голосовании на выборах президента РФ.

Генсек ШОС Чжан Мин на международной конференции "Электоральный суверенитет и международные стандарты", которая проходит в ЦИК РФ, поблагодарил представителей комиссии за приглашение на выборы и за их организацию.

"Это мероприятие, несомненно, служит полезной платформой для обмена мнениями по вопросам обеспечения демократического процесса", – уточнил он.

Кроме того, Мин пожелал успешного проведения выборов в России и успехов Центризбиркому РФ, передает ТАСС.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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