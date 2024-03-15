Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве начал свою работу

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Голосование на выборах президента РФ началось в Москве в штатном режиме. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.

"Все участки открылись вовремя, на всех участках работают терминалы электронного голосования. Наши наблюдатели вышли на свои дежурства и сообщили о штатном старте голосования", – заявил Ковалев.

Штаб по наблюдению за выборами расположился в деловом квартале "Красная роза" на улице Тимура Фрунзе. Связь наблюдателей со штабом осуществляется через приложение "Мобильный наблюдатель".

В течение трехдневного голосования штаб планируют посетить общественные деятели, омбудсмены, члены ЦИК РФ и Мосгоризбиркома.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

Для участия в выборах на территории Москвы необходимо иметь постоянную регистрацию. Избирательные участки открылись с 08:00 15 марта и будут работать до 20:00 17 марта. Для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) необходимо иметь полную учетную запись на портале mos.ru. Проголосовать на участках также можно с помощью терминалов.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

