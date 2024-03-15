В Москве начались выборы президента России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Учаева

Голосование на выборах президента РФ началось в столице. Отдать голос могут москвичи как онлайн, так и офлайн с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Избирательные участки в городе открыты с 08:00 до 20:00 в течение всех трех дней голосования. Найти ближайший граждане могут на сайте. Также дистанционно отдать голос можно на портале elec.mos.ru с компьютера или телефона. Для этого нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на mos.u.

Онлайн-голосование доступно для граждан в любой точке России, для участия необходимо лишь подключение к интернету.

Президентские выборы вызывают большой интерес у россиян, поэтому в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) предусмотрели особый алгоритм работы. Так, при высоких нагрузках система может перейти в режим электронной очереди, что позволит обеспечить стабильную работу инфраструктуры ДЭГ и самого mos.ru. Подобные нагрузки обычно наблюдаются в первые часы после начала голосования. При переходе системы в режим электронной очереди человек увидит на экране специальную страницу, в этом случае необходимо дождаться своей очереди или вернуться к голосованию спустя некоторое время. Сделать это можно в любой момент с 15 по 17 марта.

Кроме того, отдать свой голос можно при помощи специальных терминалов на любом участке вне зависимости от адреса проживания. Бумажные бюллетени выдаются только по месту постоянно регистрации.

Москвичи, прикрепленные к какому-либо избирательному участку на территории города, могут проголосовать дистанционно или на любом другом удобном участке, не аннулируя прикрепление. Если у человека есть прикрепление к избирательному участку в другом регионе, то отдать голос онлайн он уже не сможет.

В случае прикрепления к избирательному участку другого российского региона жителям Москвы по-прежнему будет доступно голосование на участке по месту постоянной регистрации в городе при помощи бумажного бюллетеня.

Также участники ДЭГ смогут получить от одной до 100 тысяч призовых баллов и другие подарки. Баллы можно обменять на скидки у партнеров акции "Миллион призов". Более того, те, кто впервые проголосует дистанционно и не выиграет в основном розыгрыше, получат одну тысячу баллов. Для пожилых избирателей, проголосовавших онлайн, будет доступна скидка в тысячу баллов на покупки в любой из аптек – партнеров акции, а для молодых людей до 25 лет включительно –скидка в 500 баллов на оплату онлайн-сервисов – партнеров акции.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

В РФ началось трехдневное голосование на выборах президента страны