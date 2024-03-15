Москвичам рассказали о способах голосования на выборах президента РФ

Выборы президента начались в России: впервые они будут длиться три дня – с 15 по 17 марта. Жители столицы смогут сделать свой выбор онлайн и на избирательном участке. Ответы на основные вопросы о голосовании – в материале Москвы 24.

Кто может принять участие в Москве?

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Для участия в выборах в столице нужно соблюсти несколько условий:

на день голосования уже исполнилось 18 лет;

есть постоянная регистрация в Москве;

для голосования онлайн нужна полная учетная запись на портале mos.ru.

Кроме того, с помощью услуги "Мобильный избиратель" проголосовать в столице могут и совершеннолетние жители других регионов РФ: для этого нужно было прикрепиться к любому московскому участку.

Как можно проголосовать?

Фото: Москва 24/Александра Учаева

Москвичам доступны:

голосование онлайн (на сайте mos.ru);

на избирательном участке;

дома (по состоянию здоровья).

Определиться можно непосредственно в дни выборов, за исключением голосования на дому (для этого нужно было заранее оставить заявку по месту регистрации).

Как проголосовать онлайн?

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Для этого в один из дней голосования нужно зайти в личный кабинет на mos.ru с подключенного к интернету устройства (смартфон, планшет, компьютер). Процесс займет несколько минут, а сделать свой выбор можно, находясь в любой точке страны:

войти в личный кабинет;

получить СМС-сообщение с кодом (вместо СМС может поступить звонок – для доступа к бюллетеню нужно ввести на сайте четыре последние цифры входящего номера) ;

; ввести код в специальное поле;

выбрать кандидата в электронном бюллетене;

нажать "Проголосовать".

Важно: получить бюллетень можно с 08:00 15 марта до 19:59 17-го.

При сбое соединения

В случае если сбой произошел до введения кода из СМС в специальное поле, то нужно просто подождать некоторое время и обновить страницу.

Если система зависла, когда электронный бюллетень уже открыт, и избиратель не может завершить голосование, то нельзя закрывать страницу с ним, нажимать кнопку "Назад", а также перезагружать и выключать само устройство.

Нужно также немного подождать и обновить страницу – бюллетень обновится, можно продолжать.

Мой выбор останется конфиденциальным?

Фото: Москва 24/Александра Учаева

Процесс абсолютно анонимный, обезличенный – за это отвечают блокчейн (как при выпуске цифровых денег), специальный прокси-сервер (анонимайзер) и ключи шифрования. Проследить, кто и как голосует, невозможно.

Помимо этого, сама система неоднократно выдерживала публичные тестирования, миллионные нагрузки, а также попытки компрометации и вмешательства (не удалась ни одна).

Как проголосовать на участке?

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Столичным избирателям доступны два варианта:

с бумажным бюллетенем;

с использованием электронного терминала.

Важно: участки будут работать с 15 по 17 марта, с 08:00 до 20:00. Найти свой можно по ссылке. Главное – не забыть с собой паспорт.

Электронный терминал

Придя на участок, нужно подойти к члену комиссии, который отсканирует паспорт: так система найдет избирателя в электронном списке. Далее:

подойти к электронному терминалу;

приложить паспорт к сканеру – система выведет на экран бюллетень;

стилусом отметить свой выбор и нажать "Проголосовать".

Важно: электронный бюллетень выдается всего один раз.

Электронный терминал тоже защитит данные?

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Да: так же, как и в онлайн-голосовании на сайте, голоса зашифрованы и обезличены. Отследить, кто и за кого из кандидатов отдал голос, невозможно.

Информация о бюллетене не сохраняется ни на устройстве, ни на сервере администратора; сам голос шифруется несколько раз при помощи разных алгоритмов и защитных кодов; технология блокчейн работает над тем, чтобы никто впоследствии не смог изменить выбор; в свою очередь, наблюдатели следят за тем, чтобы цепочка данных о ходе голосования не прерывалась и не менялась.