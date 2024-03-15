Москвичам рассказали о способах голосования на выборах президента РФ

Выборы президента начались в России: впервые они будут длиться три дня – с 15 по 17 марта. Жители столицы смогут сделать свой выбор онлайн и на избирательном участке. Ответы на основные вопросы о голосовании – в материале Москвы 24.
Кто может принять участие в Москве?
Для участия в выборах в столице нужно соблюсти несколько условий:
- на день голосования уже исполнилось 18 лет;
- есть постоянная регистрация в Москве;
- для голосования онлайн нужна полная учетная запись на портале mos.ru.
Кроме того, с помощью услуги "Мобильный избиратель" проголосовать в столице могут и совершеннолетние жители других регионов РФ: для этого нужно было прикрепиться к любому московскому участку.
Как можно проголосовать?
Москвичам доступны:
- голосование онлайн (на сайте mos.ru);
- на избирательном участке;
- дома (по состоянию здоровья).
Определиться можно непосредственно в дни выборов, за исключением голосования на дому (для этого нужно было заранее оставить заявку по месту регистрации).
Как проголосовать онлайн?
Для этого в один из дней голосования нужно зайти в личный кабинет на mos.ru с подключенного к интернету устройства (смартфон, планшет, компьютер). Процесс займет несколько минут, а сделать свой выбор можно, находясь в любой точке страны:
- войти в личный кабинет;
- получить СМС-сообщение с кодом (вместо СМС может поступить звонок – для доступа к бюллетеню нужно ввести на сайте четыре последние цифры входящего номера);
- ввести код в специальное поле;
- выбрать кандидата в электронном бюллетене;
- нажать "Проголосовать".
Важно: получить бюллетень можно с 08:00 15 марта до 19:59 17-го.
При сбое соединения
В случае если сбой произошел до введения кода из СМС в специальное поле, то нужно просто подождать некоторое время и обновить страницу.
Если система зависла, когда электронный бюллетень уже открыт, и избиратель не может завершить голосование, то нельзя закрывать страницу с ним, нажимать кнопку "Назад", а также перезагружать и выключать само устройство.
Нужно также немного подождать и обновить страницу – бюллетень обновится, можно продолжать.
Мой выбор останется конфиденциальным?
Процесс абсолютно анонимный, обезличенный – за это отвечают блокчейн (как при выпуске цифровых денег), специальный прокси-сервер (анонимайзер) и ключи шифрования. Проследить, кто и как голосует, невозможно.
Помимо этого, сама система неоднократно выдерживала публичные тестирования, миллионные нагрузки, а также попытки компрометации и вмешательства (не удалась ни одна).
Как проголосовать на участке?
Столичным избирателям доступны два варианта:
- с бумажным бюллетенем;
- с использованием электронного терминала.
Важно: участки будут работать с 15 по 17 марта, с 08:00 до 20:00. Найти свой можно по ссылке. Главное – не забыть с собой паспорт.
Электронный терминал
Придя на участок, нужно подойти к члену комиссии, который отсканирует паспорт: так система найдет избирателя в электронном списке. Далее:
- подойти к электронному терминалу;
- приложить паспорт к сканеру – система выведет на экран бюллетень;
- стилусом отметить свой выбор и нажать "Проголосовать".
Важно: электронный бюллетень выдается всего один раз.
Электронный терминал тоже защитит данные?
Да: так же, как и в онлайн-голосовании на сайте, голоса зашифрованы и обезличены. Отследить, кто и за кого из кандидатов отдал голос, невозможно.
Информация о бюллетене не сохраняется ни на устройстве, ни на сервере администратора; сам голос шифруется несколько раз при помощи разных алгоритмов и защитных кодов; технология блокчейн работает над тем, чтобы никто впоследствии не смог изменить выбор; в свою очередь, наблюдатели следят за тем, чтобы цепочка данных о ходе голосования не прерывалась и не менялась.
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