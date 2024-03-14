Собянин пригласил москвичей принять участие в выборах президента России

Фото: пресс-служба мэра

Москва является сердцем российского государства, и голос жителей столицы на выборах традиционно звучит весомо. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

"Президент играет ключевую роль в системе государственной власти нашей страны. Ему принадлежит последнее слово по всем ключевым вопросам, затрагивающим права и законные интересы граждан. Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженных сил, что особенно важно в нынешнее время", – сообщил мэр.

Градоначальник указал, что во время голосования граждане выбирают человека, которому доверяют свое будущее и будущее своих родных.

Собянин напомнил, что выразить свою позицию можно онлайн и на избирательных участках. Мэр попросил москвичей сделать свой выбор.

Между тем стало известно, что жители столицы могут получить СМС со ссылкой на инструкцию, которая ответит на наиболее распространенные вопросы и расскажет о работе онлайн-сервисов портала mos.ru. Запросить сообщение можно при обращении на горячую линию службы техподдержки портала по телефону – +7 495 539-55-55.



Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Москвичи с нарушениями зрения и моторики смогут проголосовать на выборах онлайн