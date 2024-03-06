Система онлайн-голосования Москвы готова к нагрузкам на выборах президента

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Систему онлайн-голосования Москвы подготовили к большим нагрузкам на выборах президента России, сообщили в общественном штабе по наблюдению за выборами в столице.

По словам начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко, в этом году систему онлайн-голосования ждет настоящий вызов. Он напомнил, что такое масштабное электронное голосование, как выборы главы государства, еще не проводилось.

"Мы ожидаем, что мартовские выборы будут очень популярны среди голосующих, и поэтому предусмотрели в системе онлайн-голосования особый алгоритм. При высоких нагрузках, когда сразу несколько десятков тысяч избирателей зайдут на страницу онлайн-голосования elec.mos.ru, система перейдет в режим электронной очереди", – пояснил он.

Разработчик подчеркнул, что это позволит обеспечить стабильную работу инфраструктуры электронного голосования и сайта mos.ru. По его словам, такие нагрузки обычно наблюдаются в первые часы после старта голосования, когда люди читают новости о начале выборов, получают рассылки и СМС – и сразу же идут голосовать.

Костырко рассказал, что при переходе системы в данный режим пользователь увидит на экране специальную страницу с информацией о запуске электронной очереди. Он обратил внимание, что появление такой страницы означает лишь одно: пользователю нужно подождать или вернуться к голосованию позднее.

По его словам, это не сбой, а запланированное поведение системы. Также разработчик заметил, что электронная очередь не влияет на ход голосования. Он также сообщил, что онлайн-голосование будет идти три дня – с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта, поэтому при попадании в электронную очередь можно вернуться к голосованию в любой из этих дней.

Ранее сообщалось, что 5 марта началось тестирование федеральной платформы ДЭГ на выборах президента РФ, которое продлится до 16 часов 6 марта. Всего в тесте, по данным ЦИК, смогут принять участие 3 535 237 избирателей, которые подали заявление и получили статус "Учтено".

До этого аналогичное тестирование электронного голосования прошло 2 марта в Москве. В нем приняли участие 716 000 человек.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Прием заявок на электронное голосование на выборах стартовал на "Госуслугах"