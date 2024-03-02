02 марта, 12:44Политика
Более полумиллиона москвичей уже протестировали систему электронного голосования
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Более 500 тысяч человек приняли участие в тестовом голосовании перед выборами президента РФ в Москве. Об этом рассказал руководитель Штаба и руководитель Корпуса наблюдателей Общественной палаты столицы Вадим Ковалев.
"Мы не сомневались, что перед выборам президента России число желающих протестировать систему электронного голосования будет большим. Но полмиллиона человек в первые два часа голосования – беспрецедентная цифра. Я и сам, конечно, принял участие в голосовании", – цитирует его сайт штаба.
По словам Ковалева, тестовое голосование уже побило рекорды других лет. Он напомнил, что в 2022 году в нем участвовали около 460 тысяч человек, в 2023 году – почти 430 тысяч.
Тестовое голосование стартовало 2 марта в 10:00. Оно организовано на странице elec.mos.ru и на 146 избирательных участках во всех районах города. Протестировать систему москвичи могут до 14:00.
В рамках тестового голосования москвичи отвечают на вопрос: "Нужно ли вырубать в городе тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?".
Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.
В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
В Москве началось тестовое голосование перед выборами президента
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