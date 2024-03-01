01 марта, 09:41Транспорт
Избирательные участки откроются на железнодорожных объектах России к выборам президента
Фото: ТАСС/Александр Шимоткин
На железнодорожных объектах Москвы, Тулы, Орла, Курска, Брянска и Смоленска откроются во время проведения выборов президента РФ 17 избирательных участков. Они будут работать с 15 по 17 марта с 8:00 до 20:00. Об этом сказано в телеграм-канале МЖД.
Так, в столичном регионе появится возможность проголосовать в Центральном доме культуры железнодорожников, в Туле – в подразделении Московского учебного центра профессиональных квалификаций и в Тульской детской железной дороге (город Новомосковск). При этом в Орле граждане могут прийти к избирательному участку, расположенному в локомотивном депо, а в Курске – проголосовать на железнодорожном вокзале.
Для того, чтобы отдать свой голос, гражданам РФ будет необходим паспорт, а заявление о желании проголосовать по месту жительства необходимо подать заранее на портале "Госуслуг", в МФЦ или в территориальную избирательную комиссию.
Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.
В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
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