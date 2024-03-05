Жалоб по организации кампании по выборам-2024 в ЦИК не поступало

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Жалоб по вопросам организации кампании по выборам президента России, которые требовали бы коллегиального рассмотрения комиссии, в ЦИК не поступало. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на члена Центризбиркома РФ Игоря Борисова.

Об этом он заявил в ходе совещания комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. По данным Борисова, со стороны надзорных ведомств, в том числе со стороны Верховного суда РФ, тоже не было решений, направленных на отмену или непризнание правомерности действий ЦИК.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявляла, что ведется интенсивная работа по созданию фона недоверия к выборам в России, которой Центризбирком будет противодействовать. По ее мнению, наемники Госдепа и других организаций ведут борьбу против РФ в том числе и на информационном фронте.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Члены Московской избирательной комиссии получили тираж бюллетеней на выборы президента РФ