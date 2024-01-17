Памфилова заявила, что идет работа по созданию фона недоверия к выборам в РФ

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На данный момент ведется интенсивная работа по созданию фона недоверия к выборам в России, которой Центризбирком будет противодействовать. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, передает РИА Новости.

"Мы знаем, сейчас такой период, когда все наши, давайте откровенно скажу, враги, те, кто настроен на то, чтобы снести выборы, как они сейчас интенсивно работают", – отметила она на заседании комиссии.

По ее мнению, наемники Госдепа и других организаций ведут борьбу против РФ в том числе и на информационном фронте. В частности, создаются телеграм-каналы, боты, распространяющие ложную информацию, вводящие в заблуждение избирателей, создающие широкий негативный фон, фон недоверия к выборам, считает Памфилова.

Говоря о выборах президента РФ, она отметила, что для ЦИК "дело чести" провести избирательную кампанию таким образом, чтобы "комар носа не подточил".

В ноябре прошлого года Памфилова заявила, что работа по дискредитации предстоящих президентских выборов в России уже началась. Действия по дестабилизации ситуации с выборами, по словам главы комиссии, предпринимают "некоторые подонки", покинувшие страну или затаившиеся в России.

О своем решении участвовать в президентской гонке Путин объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

Сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента начался 23 декабря. Площадки работают ежедневно с 16 до 20 часов.

Впервые президентские выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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