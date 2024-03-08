Семейные услуги стали самыми популярными у москвичек в цифровой экосистеме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С помощью электронных услуг и сервисов mos.ru женщины заботятся о здоровье семьи, помогают детям в учебе, ухаживают за питомцами, поддерживают порядок и уют в доме. Подробнее о самых популярных сервисах у жительниц столицы рассказали на портале мэра и правительства Москвы.

Город освобождает женщин от дополнительной нагрузки, связанной с получением государственных услуг, развивая цифровую экосистему.

Как отметила председатель Комитета госуслуг Москвы Елена Шинкарук, мамы пользуются семейными услугами портала mos.ru чаще пап. При этом именно женщины в 8 из 10 случаев записывают ребенка в детский сад и на прием в поликлинику, подают заявления на семейные выплаты и льготы. Более 70 процентов взрослых пользователей электронным дневником – это тоже мамы.

Также с 2020 года у жительниц столицы появилась возможность прикрепиться онлайн к женской консультации. Это избавило их от необходимости лично посещать медучреждения и приносить документы в бумажном виде.

Услуги и сервисы, касающиеся здоровья и образования детей, в приоритете как у женщин, так и у мужчин. Однако представительницы прекрасного пола гораздо активнее пользуются электронной медкартой и просматривают электронные дневники своих детей.

Ранее стало известно, какими услугами на портале mos.ru чаще пользуются мужчины. По итогам 2023 года самым востребованным сервисом цифровой экосистемы Москвы среди мужчин стала электронная медицинская карта. Кроме того, свыше 365 тысяч человек воспользовались услугой записи на прием к врачу.