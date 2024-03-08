Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Видеопоздравление российского президента опубликовано на сайте Кремля.

"Мы ждем его с радостью и волнением, заранее готовимся к этому замечательному весеннему празднику. И сегодня в каждом доме, в каждой семье звучат самые нежные, теплые пожелания нашим мамам, женам, дочерям, бабушкам, подругам", – сообщил Путин.

По словам главы государства, женщины способны преображать мир своей красотой, мудростью и душевной щедростью.

"Но прежде всего благодаря величайшему дару, которым наделила вас природа, – это рождение детей. Материнство – потрясающее предназначение женщин. Трудное, ответственное, но дающее столько радости и счастья", – подчеркнул президент РФ.

Путин отметил, что самым главным для любой женщины всегда будет семья, близкие, неустанная забота о детях, об их здоровье и образовании.

Президент напомнил, что этот год в РФ посвящается семье. Смысл семьи, по его словам, в первую очередь заключается в продолжении рода и истории каждой конкретной семьи и всей страны. В свою очередь, бережное и уважительное отношение к женщине и материнству является неотъемлемой частью традиций РФ.

"Сегодня в России семья, ее интересы, запросы – в центре внимания, в абсолютном приоритете. Обязательно будем делать все возможное, чтобы семьи с детьми – в том числе, конечно, многодетные и молодые семьи, молодые мамы – чувствовали заботу и помощь государства", – заверил Владимир Путин.

Отдельно глава государства обратился к женщинам, которые находятся в зоне спецоперации на Украине и выполняют там боевые задачи. По словам Путина, они дают пример стойкости и уверенности, а также вновь и вновь доказывают, какой неодолимой силой обладает женское сердце.

В заключение президент России пожелал всем женщинам настоящего взаимопонимания с дорогими им людьми, побольше счастливых мгновений и успехов во всем.

Ранее сообщалось, что в Москве 8 Марта пройдут сотни мероприятий в честь Международного женского дня. Жительниц и гостей столицы всех возрастов ждут бесплатные выставки, кинопоказы, тематические экскурсии, мастер-классы, концерты, спектакли, а также букеты цветов.

К примеру, в честь праздника состоится традиционная акция "Вам, любимые". В рамках нее свыше 500 волонтеров и представителей молодежных объединений Москвы подарят женщинам около 150 тысяч цветов. Акция пройдет более чем на 100 городских площадках.

Праздничные мероприятия подготовили на культурных площадках Москвы с 8 по 10 марта